Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Luca Bruno / РИА Новости

Италия выделит в общей сложности 55 миллиардов евро на восстановление экономики и населения от эпидемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

В частности, 25,6 миллиардов евро будут потрачены на пособия для работников за вынужденный простой и бонусы для самозанятых. На поддержку компаний выделят около 15-16 миллиардов евро, при этом для более маленьких предприятий сделают невозмещаемые компенсации. Еще 3,25 миллиардов евро предназначаются для системы здравоохранения.

«Мы упорно трудились и сделали все, чтобы взять на себя ответственность в разрешении этих сложностей», — заявил Конте.

Всего за время эпидемии в Италии выявили 222,1 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2. При этом официальное число выздоровевших составляет 112,5 тысячи человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 31,1 тысячи.