Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса

Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса

Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавирусаФото: Luca Bruno / РИА Новости

Италия выделит в общей сложности 55 миллиардов евро на восстановление экономики и населения от эпидемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

В частности, 25,6 миллиардов евро будут потрачены на пособия для работников за вынужденный простой и бонусы для самозанятых. На поддержку компаний выделят около 15-16 миллиардов евро, при этом для более маленьких предприятий сделают невозмещаемые компенсации. Еще 3,25 миллиардов евро предназначаются для системы здравоохранения.

«Мы упорно трудились и сделали все, чтобы взять на себя ответственность в разрешении этих сложностей», — заявил Конте.

Всего за время эпидемии в Италии выявили 222,1 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2. При этом официальное число выздоровевших составляет 112,5 тысячи человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 31,1 тысячи.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ
Поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ
В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО
В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп
В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил
Школам России рекомендовано отказаться от общих перемен
Школам России рекомендовано отказаться от общих перемен
На поддержку авиакомпаний в России выделили более 23 млрд рублей
На поддержку авиакомпаний в России выделили более 23 млрд рублей
Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения
Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения
Первые подробности о книге Меган Маркл и принца Гарри про королевскую семью
Первые подробности о книге Меган Маркл и принца Гарри про королевскую
Российским авиакомпаниям выделили 23,4 миллиарда рублей из-за коронавируса
Российским авиакомпаниям выделили 23,4 миллиарда рублей из-за
Билли Айлиш рассказала, какая музыка ей нравится
Билли Айлиш рассказала, какая музыка ей нравится

Топ на сегодня

В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
Куда уходят деньги: что такое финансовая яма и как без потерь из нее выбраться
Куда уходят деньги: что такое финансовая яма и как без потерь из нее
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности

Еще по теме

В Испании выявили 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Европа согласовала план по спасению экономики
Жители Германии до сих пор не обменяли на евро 13 млрд немецких марок
ЕС выделит 20 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом за пределами Европы