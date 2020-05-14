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Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Двенадцатый самолет ВКС России с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"C аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел двенадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 мая двумя самолетами в Россию из Италии будут доставлены 17 военнослужащих и 2 единицы специальной военной техники.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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