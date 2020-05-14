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Эксперт оценила изменение правил ЕГЭ в условиях пандемии

Эксперт оценила изменение правил ЕГЭ в условиях пандемии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В условиях пандемии школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в вуз. Изменения помогут разгрузить школьников и сделать систему проще, сказала Федеральному агентству новостей руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

14 мая глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в рамках ЕГЭ школьники смогут сдать столько предметов, сколько необходимо для поступления в нужное учебное заведение. При этом количество экзаменов на ту или иную специальность определят сами вузы.

По словам Волынец, к этой инициативе можно отнестись только положительно — новая мера позволит не перегружать учащихся, оказавшихся в непростой ситуации, а также сделать систему более эффективной. 

«По крайней мере, это сможет очень разгрузить нашу систему, наших детей, потому что порядок проведения ЕГЭ тоже непонятен, — отметила она. — Получается, что в одном кабинете смогут находиться всего лишь несколько детей, учитывая дистанцию, которую сейчас необходимо соблюдать».

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора от 14 мая, количество сдающих испытания в пунктах проведения экзамена будет ограниченно, а школьников рассадят друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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