Эксперт рассказал, кто мешает Путину раздать населению деньги

Вадим Карасев

Выстроенная Путиным бюрократия в стране стала препятствием его же желанию раздать населению материальную помощь в условиях мировой пандемии. Такое мнение высказал экономист Михаил Гуриев в эфире радио «Эхо Москвы». По мнению эксперта, Путин демонстрирует желание раздать деньги россиянам, но бюрократическая машина «скрипит» и не дает сделать это.

- цитирует интернет-портал Гуриева.

Экономист отметил, что многие страны именно безусловный базовый доход практикуют как прямую меру поддержки населения. Он рассказал о двух мнениях к такому инструменту – одни называют его «левым инструментом, а другие – либертарианским». В России и глава ЦБ Набиуллина, и глава Минфина Силуанов категорически против прямой поддержки населения, называя этот способ «вертолетными деньгами». Можно предположить, что именно эта категория чиновников заставляет скрипеть бюрократическую машину, когда речь заходит о помощи россиянам.

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