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Кабмин обсудит финансирование кредитов под 2% для поддержки занятости

Кабмин обсудит финансирование кредитов под 2% для поддержки занятости
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение средств из бюджета на реализацию программы кредитования бизнеса под 2% для поддержки занятости в компаниях из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки занятости для всех организаций, ведущих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и социально ориентированных", - говорится в сообщении.

Президент России предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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