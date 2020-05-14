Кейт Бланшетт появится в финальной серии "Симпсонов"

Влада Некрасова

The Simpsons Finale: Cate Blanchett Dives Into Santa's Little Helper's 'Tragic Past' — First Look https://t.co/UyvzZ76PQd pic.twitter.com/j9wdhv2NxD — BetaSeries News (@BetaSeries_News) May 12, 2020

. Кейт Бланшетт будет озвучивать гостевого персонажа в финальной серии 31-го сезона "Симпсонов", сообщает NME.

Этот эпизод под названием The Way of the Dog ("Путь собаки") о трагическом прошлом маленького помощника Санты (любимого пса знаменитого семейства) покажут 17 мая на телеканале Fox в США.

В 31-сезоне гостями сериала были также Джейсон Момоа и Билли Портер.

В феврале стало известно, что шоу продлили на 32-ой сезон.

На карантине создатели "Симпсонов" вошли в положение зрителей и 19 апреля показали серию, которая начиналась с путешествий в виртуальной реальности.

Мультфильм также можно смотреть на платформе Disney+.