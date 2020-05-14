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Кейт Бланшетт появится в финальной серии "Симпсонов"

Кейт Бланшетт появится в финальной серии "Симпсонов"
. Кейт Бланшетт будет озвучивать гостевого персонажа в финальной серии 31-го сезона "Симпсонов", сообщает NME.

Этот эпизод под названием The Way of the Dog ("Путь собаки") о трагическом прошлом маленького помощника Санты (любимого пса знаменитого семейства) покажут 17 мая на телеканале Fox в США.


В 31-сезоне гостями сериала были также Джейсон Момоа и Билли Портер.


В феврале стало известно, что шоу продлили на 32-ой сезон.

На карантине создатели "Симпсонов" вошли в положение зрителей и 19 апреля показали серию, которая начиналась с путешествий в виртуальной реальности.

Мультфильм также можно смотреть на платформе Disney+.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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