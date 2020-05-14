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Ключевого фигуранта дела о катастрофе МН17 пытаются изолировать в Донецке, — СМИ

Ключевого фигуранта дела о катастрофе МН17 пытаются изолировать в Донецке, — СМИ

В начале апреля в Донецке арестовали Леонида Харченко, который входит в число четырех обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» МН17 в 2014 году, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

Как сообщает Би-би-си, 11 марта бывшего военного разведчика «ДНР» задержали власти «ДНР», причем по совершенно другому уголовному делу.

8 мая арест Леонида Харченко продлили еще на два месяца. Сейчас, по информации издания, его содержат в СИЗО Минюста «ДНР» в Донецке.

Военные товарищи Харченко, которые согласились поговорить с журналистами, считают, что бывшего разведчика хотят «изолировать».

«Обвинение смешные — якобы участии в незаконном обыске 2014 года и незаконное хранение оружия, — рассказал мужчина, который знаком с делом арестованного Харченко. — По первому пункту у пострадавших к нему претензий нет. По второму —этот пистолет ему в 2019 выдали в Министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в деле МН17».

Он считает, что цель — «изолировать» Леонида Харченко.

«Возможно, его в такой жесткий способ охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека», — поделился другой бывший боевик, поддерживающий дружеские отношения с Харченко.

Ранее сообщалось, что в деле по крушению МН17 фигурирует высокопоставленный сотрудник ФСБ.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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