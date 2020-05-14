Количество погибших при нападении на роддом в Кабуле возросло до 24 человек

Лидия Мартынова

Число погибших в результате вчерашнего нападения на родильное отделение медицинского центра на западе Кабула возросло до 24 человек. Об этом сегодня, 14 мая, сообщила пресс-служба Минздрава Афганистана.

По данным ведомства, в результате нападения, которое сопровождалось пятичасовой перестрелкой, были ранены 16 человек. До этого у входа в роддом прогремел взрыв, а затем трое нападавших (ранее сообщалось о четырех мужчинах в военной форме) ворвались внутрь. Прикрываясь пациентами, террористы стали отстреливаться от силовиков, которые быстро прибыли на место происшествия. Жертвами нападения в итоге стали женщины и дети. Первоначально МВД сообщило о 14 погибших и 15 раненых.

Атака вызвала широкую реакцию со стороны политиков и международных организаций, которые назвали это «отвратительным» террористическим нападением и преступлением против человечености.

Пока ни одна из экстремистских группировок в Афганистане не взяла на себя ответственность за варварское нападение.