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Коронавирус сняли на видео: как выглядит безжалостный убийца людей

Коронавирус сняли на видео: как выглядит безжалостный убийца людей

Ученые Visual Science воссоздали коронавирус SARS-CoV-2, который поразил в мире уже почти 4,5 миллиона человек, с помощью трехмерной модели.

При создании модели, авторы опирались на новейшие исследования структуры коронавирусов и на материалы экспертов-вирусологов, говорится на официальном сайте студии биомедицинской визуализации Visual Science.

Специалисты смоделировали вирус очень подробно: на картинке просматриваются отдельные атомы.
Яркие цвета на видео демонстрируют молекулы, кодируемые вирусным геномом. Серый цвет — это структуры, которые вирус позаимствовал у клетки-хозяина. Таким образом дизайнеры хотели подчеркнуть паразитарную и неавтономную природу вирусов.


Создатели видео получили положительные отзывы ряда ведущих ученых мира.

Напомним, в Швейцарии ученый раскрыл секреты распространения коронавируса. А австралийские ученые пришли к выводу, что у людей, заразившихся COVID-19, возможно развитие психоза, как побочного эффекта от инфекции.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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