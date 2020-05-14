Коронавирус сняли на видео: как выглядит безжалостный убийца людей

Влада Некрасова

Ученые Visual Science воссоздали коронавирус SARS-CoV-2, который поразил в мире уже почти 4,5 миллиона человек, с помощью трехмерной модели.

При создании модели, авторы опирались на новейшие исследования структуры коронавирусов и на материалы экспертов-вирусологов, говорится на официальном сайте студии биомедицинской визуализации Visual Science.

Специалисты смоделировали вирус очень подробно: на картинке просматриваются отдельные атомы.

Яркие цвета на видео демонстрируют молекулы, кодируемые вирусным геномом. Серый цвет — это структуры, которые вирус позаимствовал у клетки-хозяина. Таким образом дизайнеры хотели подчеркнуть паразитарную и неавтономную природу вирусов.

Создатели видео получили положительные отзывы ряда ведущих ученых мира.



Напомним, в Швейцарии ученый раскрыл секреты распространения коронавируса. А австралийские ученые пришли к выводу, что у людей, заразившихся COVID-19, возможно развитие психоза, как побочного эффекта от инфекции.

