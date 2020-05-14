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Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами

Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.

"Человек, который каждый день выходит на борьбу с этой инфекцией, который каждый день ходит в "грязную зону" и одевает костюм, проводит там минимум 8 часов, я хочу предложить побыть волонтёром, чтобы побыть вместе с нами. Я приглашаю, добро пожаловать", - сказал он РИА Новости.

# Россия
По материалам: ria.ru

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