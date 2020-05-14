Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Крупнейшая фракция ЕП пригрозила заблокировать новый бюджет Евросоюза

Крупнейшая фракция ЕП пригрозила заблокировать новый бюджет Евросоюза

Крупнейшая фракция ЕП пригрозила заблокировать новый бюджет Евросоюза
Крупнейшая фракция Европарламента - EPP грозит наложить вето на новый семилетний финансовый план Евросоюза, если члены парламента не будут активно участвовать в создании нового фонда восстановления Европы от кризиса, говорится в сообщении фракции.

"EPP пригрозила наложить вето на долгосрочный бюджетный план ЕС, если Европейский парламент не будет играть ключевую роль в разработке фонда восстановления", - говорится в сообщении партии, на которую приходится 187 мандатов из 705 в ЕП.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Девушка сына Кристины Орбакайте поздравила его с 22-летием и опубликовала их новые совместные фото
Девушка сына Кристины Орбакайте поздравила его с 22-летием и
Первая жена Марата Башарова требует извинений от Екатерины Архаровой
Первая жена Марата Башарова требует извинений от Екатерины Архаровой
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Мэри-Кейт Олсен потребовала срочного развода с братом Саркози
Мэри-Кейт Олсен потребовала срочного развода с братом Саркози
Жители Екатеринбурга высадили деревья, власти обвинили их в экстремизме
Жители Екатеринбурга высадили деревья, власти обвинили их в
Лунный день сегодня 14 мая 2020 года
Лунный день сегодня 14 мая 2020 года
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
Крупнейшая фракция ЕП пригрозила заблокировать новый бюджет Евросоюза
Крупнейшая фракция ЕП пригрозила заблокировать новый бюджет Евросоюза
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Топ на сегодня

МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
МИД назвал фейком статьи о заниженной смертности от коронавируса в России
МИД назвал фейком статьи о заниженной смертности от коронавируса в
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?

Еще по теме

Шотландия пригрозила запретить Brexit
Парламент Британии получил право наложить вето на решение о Brexit
Чуркин пошутил о своей любви накладывать вето в СБ ООН
Польша в панике: либо беженцы, либо нищета