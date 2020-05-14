Крупнейшая фракция ЕП пригрозила заблокировать новый бюджет Евросоюза

Алексей Вольцев

Крупнейшая фракция Европарламента - EPP грозит наложить вето на новый семилетний финансовый план Евросоюза, если члены парламента не будут активно участвовать в создании нового фонда восстановления Европы от кризиса, говорится в сообщении фракции.

"EPP пригрозила наложить вето на долгосрочный бюджетный план ЕС, если Европейский парламент не будет играть ключевую роль в разработке фонда восстановления", - говорится в сообщении партии, на которую приходится 187 мандатов из 705 в ЕП.