Ляйсан Утяшева и Павел Воля провели зарядку для Тимати и Анастасии Решетовой: видео

Вадим Карасев

Во время вынужденной изоляции из-за коронавируса Ляйсан Утяшева запустила шоу "Зарядка со звездами", которую она снимает вместе с мужем Павлом Волей для своего YouTube-канала. И сегодня их гостями стала другая не менее известная пара — Тимати и Анастасия Решетова.

По видеосвязи они поговорили о занятиях физкультурой дома, но у рэпера и его подруги есть прекрасная возможность выполнять упражнения на свежем воздухе — на собственной террасе, которую неоднократно видели их фолловеры в инстаграме. На террасе Тимати разместил штангу, турник, брусья, гантели, баланс-борд…





Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Анастасия Решетова и ТиматиЯ всегда занимался спортом и не могу сказать, что в начале 1990-х жил в пентхаусе с террасой. Жил, как и все, в обычной квартире, где был прибит турник к стене, и на нем я подтягивался,— привел он аргумент в пользу того, что спортом можно заниматься везде.





Хип-хоп-исполнитель поделился любимым упражнением, которое выполняет на гастролях, после полетов и переездов. Чтобы не болели спина, шея и поясница, артист ложится на спину, обхватывает руками колени и делает перекаты.

Анастасия Решетова, полгода назад впервые ставшая мамой, призналась, что последнее время предпочитает занятия с финтес-резинками.





Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева







