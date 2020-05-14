Ловушки позитивного мышления: когда оно не работает и что с этим делать

Вадим Карасев

Позитивное мышление может изменить вашу жизнь к лучшему. Но у этого учения есть свои тонкости и ловушки, в которые мы часто неосознанно попадаем.

Сила позитивного мышления переоценена. Из-за этого большое количество людей попало в ловушку, полагая, что для успешной и счастливой жизни нужно всего лишь думать в позитивном ключе. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает разобраться, почему позитивное мышление часто не работает и что с этим делать.

Ловушки позитивного мышления

1. Неприятие реальности. Когда человек желает видеть мир исключительно в ярких красках и закрывает глаза на проблемы и темные стороны жизни, он отгораживается от реальности и не может адекватно реагировать на происходящее вокруг.

2. Накопление лжи. В жизни происходит много вещей, которые нас огорчают. И вместо того, чтобы принять то, что беспокоит, некоторые люди пытаются закрыть на это глаза или найти оправдание. Многие играют в игру «Я мыслю позитивно». Но попытка казаться позитивным человеком, а не быть им приводит к подавлению себя и накоплению внутреннего негатива.

3. Торможение развития. Желание казаться успешным и позитивным, игнорирование проблем и реальности тормозят личностное и духовное развитие. Когда мы отказываемся признать в себе что-то плохое (мысли, поступки, желания), мы подавляем это, не можем это проработать и по-настоящему изменить. Человек, который старается мыслить позитивно, но не дает себе отчет в своих проблемах, начинает деградировать и теряет себя как личность.

Почему позитивное мышление не работает и как это исправить

Существует множество опровержений силы позитивного мышления. Но проблема кроется в другом.

Эта методика может быть очень полезной, но не все правильно ее применяют. Мы приходим в этот мир, чтобы расти, работать над собой, становиться лучше, делать выводы и улучшать качество жизни. А это вряд ли возможно, если не прилагать настоящих усилий, а только мечтать и избегать негативных мыслей. Такой подход является прямым путем к застою.





Необходимо работать одновременно над двумя аспектами — и над ментальным, и над физическим. Визуализировать мечты, использовать силу мысли, повторять позитивные установки — все это важно, но недостаточно для полноценного успеха. Начать нужно с работы с подсознанием. Все перемены начинаются именно оттуда — с того, что происходит в глубинах нашего разума. А уже после происходят реальные перемены во внешнем мире, и то, что зарождается в мыслях, материализуется в реальность.

Второй шаг — это встречные усилия. Нельзя сидеть и ждать, что деньги сами придут к вам. Счастливый случай встречается, но далеко не всем и не всегда. Куда вернее работать над желаемым и прикладывать усилия. Нужно двигаться к намеченным целям. Одного намерения мало, важно предпринимать реальные шаги. Если каждый день делать что-то для осуществления цели, пусть даже понемногу, то мечта постепенно станет реальностью.

И только на третьем этапе можно обращаться к силе позитивного мышления. Мысли обладают колоссальной энергией, и это уже доказанный факт. Важно лишь научиться использовать эту силу с пользой для себя. Пока вы не очистите сознание и не удалите ментальные блоки в виде негативных убеждений, результаты ваших усилий будут минимальны. Очень важно обращать внимание на то, что вы говорите о возможностях, как относитесь к деньгам, что думаете об успешных людях. Именно внутренние установки формируют ситуацию, которой вы живете в данный момент. И пока вы не измените фокус зрения, ничего не изменится.

Вытравить негатив из своего сознания не так уж просто. Особенно если вы так мыслите годами. Только когда вы замените отрицательные установки полезными, вы сможете воспользоваться техникой позитивного мышления и осуществить свои мечты.