Лукашенко потребовал добиться снижения цен на российский газ для Беларуси

Вадим Карасев

В четверг, 14 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко принимал отчет по ситуации в экономике у премьер-министра Сергея Румаса.

Среди затронутых в ходе приема вопросов, было акцентировано внимание на вопросе цены на российский газ для Беларуси, сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

Белорусский лидер возмутился тем, что Россия продает газ в Европу по гораздо более низкой цене, чем странам Европы. Причем разница, по его сведениям, довольна большая. Германия покупает газ по цене около 70 долларов за 1000 куб. м, а Беларусь по 127 долларов.

Естественно, Лукашенко потребовал от белорусского премьера добиться того, чтобы Россия снизила цены на газ и для Беларуси.

После доклада Сергей Румас сказал журналистам, что у Беларуси есть шансы для положительного решения данного вопроса, пишет Белта. На май запланированы переговоры, на которых белорусская сторона хочет выставить аргументы для снижения цен на газ. Они думают, что Россия их услышит и пойдет на уступки.

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