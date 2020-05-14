Лунный день сегодня 14 мая 2020 года

Вадим Карасев

В лунном календаре отражены советы астрологов, благодаря которым каждый сможет провести день удачно и использовать энергетику ночного светила себе во благо.

В четверг энергетика убывающей Луны будет позитивной, однако многое будет зависеть не только от ночного светила, но и от собственного настроя каждого человека. Удача будет на стороне тех, кто умеет с оптимизмом смотреть в будущее, не зацикливается на мелких проблемах и может обойти конфликтные ситуации стороной.

Фаза Луны: 22 лунный день ночное светило проведет в Знаке Водолея. Энергетика убывающей Луны позитивна, и в это время эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют направить ее на решение насущных вопросов, планирование и привлечение в жизнь успеха.

Магнитные бури 14 мая: солнечная активность минимальна, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

планирование;общение;позитивный настрой;получение образования;внимательность к предчувствиям;укрепление здоровья.лень;агрессия;невнимательность;отказ от своевременного отдыха.

Влияние Зодиакального Водолея повышает желание творить, а значит, 14 мая можно смело заниматься украшением своего жилища для того, чтобы создать уютное гнездышко. В этот день не стоит принуждать себя к тому труду, который вызывает раздражение. Вместо этого можно занять себя и членов семьи творческими занятиями, чтобы вовлечь всех жильцов в увлекательный процесс преображения квартиры или дома.

Что надеть сегодня

Во время убывающей Луны даже одежда играет свою роль, и для того, чтобы образ поднимал настроение и придавал сил, его нужно подбирать тщательно. В этот день астрологи рекомендуют обратить внимание на яркие расцветки, которые помогут творить и разбудят творческие порывы. В качестве украшений подойдут не только купленные, но и сделанные своими руками браслеты, бусы и серьги. Талисманами этого четверга являются яшма и нефрит. Эти минералы помогут привлечь в жизнь материальное изобилие, а также защитят от злословия.

Финансы и работа в 22 лунный день

В деловой среде в этот день успех гарантирован тем, кто сосредоточен на работе и не рискует понапрасну. В четверг под влиянием Юпитера успешно проходят деловые встречи и заключение договоров. В работе стоит полагаться на интуицию, которая поможет обойти стороной завистников и не вступать в конфликты с агрессивно настроенными людьми.

Любовь и отношения 14 мая

Яркие эмоции — то, что нужно влюбленным в четверг. В эти сутки романтические встречи могут устраивать не только те, кто только начинает отношения, но и семейные люди: им это поможет возродить пламя страсти. Оригинальные свидания помогут стать ближе и получить массу впечатлений.

В деловой среде и в общении со знакомыми в этот день важны позитивный настрой и умение находить компромиссные решения. Умение слушать также будет помогать, особенно тем, кто ищет новых друзей, наставников или партнеров для ведения бизнеса.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Убывающая Луна в союзе с Водолеем — время позитивное. В четверг тем, кто начинает утро с любимых занятий и гонит прочь грустные мысли, улыбнется удача. От настроения будет зависеть и состояние здоровья, поэтому не стоит расстраиваться по пустякам.

Укрепление здоровья также важно, и для того, чтобы силы не иссякали, следует найти для себя подходящие тренировки для восполнения энергии. Кроме того, под влиянием Водолея можно заниматься духовными практиками, медитациями и йогой, которые также благотворно влияют на общее состояние организма.