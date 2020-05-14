Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Вчера, 23:49 Лидия Мартынова
Магазины вправе не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты в регионах, где введен масочный режим, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Ведомство совместно с представителями торговых сетей подготовило методические рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Они были направлены в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию, рассказал замминистра.
По материалам: ria.ru