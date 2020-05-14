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Мастурбирующая клиентка заставила IKEA пересмотреть политику безопасности

Мастурбирующая клиентка заставила IKEA пересмотреть политику безопасностиКадр: Asia Wire

Сеть магазинов мебели IKEA усилила меры безопасности для своих заведений в Китае после того, как видео с мастурбирующей на кроватях и диванах магазина клиенткой стало вирусным в соцсетях КНР. Как сообщает AFP, оригинальный ролик без цензуры вскоре удалили, но многие пользователи сети продолжают распространять его версии.

В компании подчеркнули, что пересмотрят политику безопасности с поправкой на произошедшее. В вирусном ролике, который заставил сеть принять меры, полуобнаженная китаянка мастурбировала в разных частях одного из магазинов сети, на заднем плане были видны проходившие мимо покупатели.

«Мы не приемлем и осуждаем подобное поведение, мы немедленно оповестили полицию города, где находится вероятное место съемки», — добавили в IKEA. Представитель мебельного гиганта также призвал покупателей посещать их экспозиции в «цивилизованной манере».

Название города и расположение магазина в компании не уточнили, так же, как личность женщины и оператора. В комментариях многие высказывают подозрение, что кадры были сняты в провинции Гуандун, так как в ролике слышны объявления на кантонском диалекте китайского языка. На видео никто не носит защитные маски, и это позволяет предположить, что съемка проходила до распространения коронавируса.

В ноябре 2019 года блогер Макс Ли (Max Lee) был арестован в китайском городе Синьбэй после того, как опубликовал на YouTube видео, в котором ходит по магазину IKEA голым. Поведение Ли вызвало негодование его отца, телевизионного актера.

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По материалам: lenta.ru

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