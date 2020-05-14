Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов

Влада Некрасова

Министерство здравоохранения не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.Об этом сказал на ежедневном брифинге в четверг министр Максим Степанов."Мы предоставим конкретные предложения по этапам выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии и условия, при которых в том числе может открываться городской транспорт и метро", - сказал он."Если город Киев будет отвечать этим критериям, мы не видим в этом проблемы. Но если будут соответствовать этим критериям, которые будут разработаны специалистами Министерства здравоохранения", - подчеркнул он.