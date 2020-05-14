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Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов

Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов
Министерство здравоохранения не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.

Об этом сказал на ежедневном брифинге в четверг министр Максим Степанов.
"Мы предоставим конкретные предложения по этапам выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии и условия, при которых в том числе может открываться городской транспорт и метро", - сказал он.

"Если город Киев будет отвечать этим критериям, мы не видим в этом проблемы. Но если будут соответствовать этим критериям, которые будут разработаны специалистами Министерства здравоохранения", - подчеркнул он.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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