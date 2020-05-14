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Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся

Западные СМИ сообщили о расставании 50-летнего французского банкира Оливье Саркози и 33-летнего американского дизайнера Мэри-Кейт Олсен после пяти лет брака. По информации онлайн-издания TMZ, Олсен подготовила документы на расторжение брака еще месяц назад, но из-за пандемии коронавируса суды в Нью-Йорке не принимали заявления о разводе в обычном порядке. Адвокаты Мэри-Кейт сейчас бьются над тем, чтобы ускорить бракоразводный процесс.


Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен

Олсен пытается получить срочный судебный ордер, чтобы подать заявление о разводе в кратчайщие сроки. Спешка связана, видимо, со спором супругов из-за недвижимости в Нью-Йорке. Представители актрисы и дизайнера утверждают, что Оливье Саркози без ее согласия расторг договор аренды их квартиры, откуда вынуждает ее забирать вещи до 18 мая. По словам адвокатов Олсен, срочное заявление о разводе позволит ей запретить Саркози распоряжаться их имуществом. Также она настаивает на исполнении брачного договора.

Мэри-Кейт Олсен начала встречаться с братом экс-президента Франции Николя Саркози в 2012 году, а через три года, в ноябре 2015-го, влюбленные поженились в Нью-Йорке.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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