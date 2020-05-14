Мэри-Кейт Олсен потребовала срочного развода с братом Саркози

Вадим Карасев

Оливер Саркози и Мэри-Кейт ОлсенФото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская актриса и модельер Мэри-Кейт Олсен потребовала срочного развода с братом бывшего президента Франции Николя Саркози — банкиром Оливье Саркози. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса суд не принимал документы о расторжении брака, хотя артистка подала их еще в апреле. Теперь адвокаты звезды требуют ускорить процесс, так как их клиентка утверждает, что муж без ее согласия расторг договор аренды их жилья в Нью-Йорке. Он просит супругу выехать оттуда до 18 мая.

По словам Олсен, она просила Саркози дать ей возможность съехать до 30 мая и объясняла, что не может сделать это раньше из-за объявленного в городе карантина. Она считает, что в сложившейся ситуации единственный способ защитить себя — подать прошение о разводе, которое запретило бы мужу распоряжаться ее собственностью.

Саркози и Олсен начали встречаться в 2012 году. В 2015 году они поженились, устроив праздничную церемонию на Манхэттене.

33-летняя Мэри-Кейт Олсен стала известна благодаря семейным фильмам, в которых она снималась со своей сестрой Эшли. Среди ее работ — «Меняемся воротами», «Мгновения Нью-Йорка», «Двое: Я и моя тень», «Паспорт в Париж» и «Солнечные каникулы».