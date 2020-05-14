Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Москвичи смогут отказаться от проверки на иммунитет к коронавирусу

Москвичи смогут отказаться от проверки на иммунитет к коронавирусу

Москвичи смогут отказаться от проверки на иммунитет к коронавирусуФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители Москвы смогут отказаться от проверки на иммунитет к коронавирусу, никакого наказания за это не последует. Об этом сообщили в оперштабе Москвы, передает РИА Новости.

В оперштабе пояснили, что человек может просто бояться делать тест, из-за чего откажется от проверки. «Никто не заставляет», — добавили там, уточнив, что речь идет о приглашении на тестирование, а не о требовании его проходить.

Тестирование москвичей на иммунитет к коронавирусу начнется 15 мая, его будут проводить бесплатно среди случайно выбранных горожан. Приглашения будут рассылать по электронной почте или с помощью СМС, после получения сообщений надо будет зарегистрироваться онлайн, пройдя по указанной ссылке. Еженедельно такие приглашения будут отправлять приблизительно 70 тысячам жителей.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Церковь разозлило включившееся посреди изучения Библии «отвратительное порно»
Церковь разозлило включившееся посреди изучения Библии
В ООН рассчитывают, что Россия и США договорятся по СНВ-3
В ООН рассчитывают, что Россия и США договорятся по СНВ-3
Москвичи смогут отказаться от проверки на иммунитет к коронавирусу
Москвичи смогут отказаться от проверки на иммунитет к коронавирусу
Ева Грин раскритиковала высокие каблуки за антифеминистичность
Ева Грин раскритиковала высокие каблуки за антифеминистичность
Жители Уханя устроили массовые очереди за тестами на коронавирус
Жители Уханя устроили массовые очереди за тестами на коронавирус
Более 13 тысяч самозанятых в Ростовской области могут получить поддержку
Более 13 тысяч самозанятых в Ростовской области могут получить
Новый премьер Ирака пригласил Путина посетить Багдад
Новый премьер Ирака пригласил Путина посетить Багдад
Власти Китая отказали в медпомощи российскому моряку на фоне COVID-19
Власти Китая отказали в медпомощи российскому моряку на фоне COVID-19
Над Россией нависла угроза цепных банкротств
Над Россией нависла угроза цепных банкротств
Дягилевский фестиваль-2020 предварительно запланирован на август
Дягилевский фестиваль-2020 предварительно запланирован на август
Количество погибших при нападении на роддом в Кабуле возросло до 24 человек
Количество погибших при нападении на роддом в Кабуле возросло до 24
Трамп призвал Обаму дать показания о «крупнейшем политическом преступлении»
Трамп призвал Обаму дать показания о «крупнейшем политическом

Топ на сегодня

МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке

Еще по теме

Обозначены сроки появления в Москве бесплатных тестов на антитела к коронавирусу
У российских врачей начал появляться иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу