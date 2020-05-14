На поддержку авиакомпаний в России выделили более 23 млрд рублей

Анастасия Иванова

Пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, и сохранить кадровый потенциал гражданской авиации должны помочь субсидии, которые из бюджета получат российские авиакомпании, заявили в правительстве страны.

Там выполнили поручение президента Владимира Путина о поддержки отрасли и выделили, в общей сложности, 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как пояснили в Минтрансе, для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления. При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка.

Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объёма субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объёма), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объёма), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

«На фоне распространения новой коронавирусной инфекции авиаперевозки оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, и позволят сохранить кадровый потенциал гражданской авиации», — говорят в правительстве.

Ранее ИА Newstes сообщало, что ведущие российские авиакомпании, в числе которых «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair, подняли стоимость билетов. Подорожание произошло в апреле на перелеты из Москвы.