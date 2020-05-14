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Начало ретроградного Юпитера 14 мая 2020 года. О чем предупреждают астрологи?

Начало ретроградного Юпитера 14 мая 2020 года. О чем предупреждают астрологи?

Май богат на сюрпризы: Юпитер станет третьей планетой, уходящей в этом месяце в ретроградное движение. Это может спровоцировать проблемы и неприятности. Как действовать в условиях тотального ретрограда, рассказывают астрологи.

Бурные события в небесных сферах ярко отразятся на наших жизнях, поэтому середина мая может оказаться проблемной и насыщенной непредвиденными событиями. Виной тому — грозные комбинации небесных тел. Сразу три ретроградные планеты (Сатурн, Венера и Юпитер) вызовут многочисленные конфликты между прошлым и настоящим, замедлят течение событий, ослабят волю и веру в лучшее, усилят негативные тенденции и жестокость в людях, вдохнут во многих жажду наживы и агрессию. Ретроградные планеты обещают нам насыщенный и проблемный период, но избежать их влияния можно, если быть готовыми заранее.


Как повлияет ретроградный Юпитер на Знаки Зодиака

Юпитер — третья планета, вступающая в мае 2020 года в ретроградное движение. Период ретроградации начнется 14 мая и продлится всю весну и лето, вплоть до 13 сентября. Разумеется, такое долгое пребывание планеты в ретро-фазе внесет существенные коррективы в жизнь многих людей.

Важно отметить, что влияние ретро-Юпитера скрытое: его воздействие проявляется исподволь, со временем становясь все сильнее и стабильнее. Самое главное отличие Юпитера от других активных планет, движущихся в обратном направлении, — невозможность противиться его влиянию.

Поскольку Юпитер покровительствует Ракам, Стрельцам и Рыбам, то даже в период своей ретроградности он окажет поддержку представителям данных Знаков. Несмотря на то, что они будут периодически сталкиваться с трудностями, особых проблем сложившиеся обстоятельства им не доставят. Остальных представителей Зодиакального круга астрологи предупреждают о рисках уйти на нижние витки спирали развития и даже ухудшить свои жизнь, чувствительность и интуицию.


Опасности и риски в период ретроградного Юпитера

Активность ретроградного Юпитера начнет возрастать с 14 мая. Но сила его воздействия будет увеличиваться постепенно, что даст возможность адаптироваться и привыкнуть к его влиянию. С 14 мая будет наблюдаться малозаметное замедление в сферах, касающихся денег, обучения, статуса.

Некоторые трудности возможны и в вопросах личной жизни. Юпитер может забрать чувство счастья, удовлетворенности своей жизнью и вместе с ними — новые надежды. Чем бы вы ни занимались — друзьями, делами, отношениями или творчеством — всюду могут попадаться сдерживающие факторы. В сложных ситуациях астрологи советуют опираться не столько на общественные правила, сколько на собственные ощущения и опыт.

Ретроградация Юпитера — уникальный шанс разобраться в собственных чувствах и желаниях. Целеустремленность, ответственность и практичность — три столпа, на которые стоит опереться. Да, придется посвятить значительное время самоанализу, сосредоточиться на духовности, изменить многим привычкам, отказаться от некоторых удовольствий и развлечений, но если удастся вытерпеть все неудобства и выстоять, то Юпитер не пожалеет ответных подарков.

Замедление процессов ожидается в сфере образования, юриспруденции и финансов. Периодически могут возникать нестыковки, ошибки, заминки, которые потребуют дополнительного внимания и анализа.


Встанут на паузу и дела с долгосрочной перспективой. Поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют повременить хотя бы до лета с началом новых проектов, судьбоносными решениями, открытием бизнеса и переездами. При ретро-Юпитере важно помнить о терпимости, избегать резких перемен и постараться лояльно относиться к происходящим событиям.

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По материалам: dailyhoro.ru

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