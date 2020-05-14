Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания опубликовали первые фото своего сына

Вадим Карасев

Четыре дня назад 38-летний наследный принц Люксембурга Гийом и 36-летняя принцесса Стефания впервые стали родителями — у них родился сын Шарль, который уже находится с родителями дома. Первые фотографи наследника были сделаны во время его выписки вместе с мамой из родильного отделения.

Принцесса Стефания вышла из родильного дома великой княгини Шарлотты с ребенком на руках и в защитной маске (в таких же были все врачи, сопровождавшие ее, и принц Гийом). По сообщениям прессы, монаршая чета, поблагодарив медицинских работников и сделав серию снимков, уехала в замок Фишбах, что в центре Люксембурга.

Принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания с сыном

















Их сын, принц Шарль Жан Филипп Жозеф Мария Гийом, является вторым в очереди на престол. Первые официальные портреты наследника не заставилии себя долго ждать: принц и принцесса опубликовали их в инстаграме, сфотографировав сына, пока он мирно спал.

Принц Гийом сиял от радости на своих первых фото с сыном и с нескрываемым восторгом рассказывал о нем в интервью ранее.

В нашей жизни наступил самый потрясающий день. Возможность стать отцом и матерью — самая волшебная вещь для пары,

— сказал принц.















