Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Вадим Карасев

Назван самый популярный среди россиян фильм в период самоизоляции. Об этом сообщает издание «Ридус».

Как рассказал генеральный директор сервиса «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов, в апреле рекорд по просмотрам установила картина Стивена Содерберга «Заражение», вышедшая в 2011 году и по рейтингам обогнавшая даже новые блокбастеры.

Во время самоизоляции стали востребованными и такие ленты, как «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона 3». По словам Чеканова, длительность просмотра детского контента выросла на 28 процентов.

В сервисе, как говорит его гендиректор, также увеличилось количество поисковых запросов по словам «комедия», «военные», появилось и слово «футбол». Кроме того, пользователи стали чаще смотреть театральные постановки.

1 апреля портал «Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса. В этом списке тоже оказалась картина «Заражение». На втором месте разместился новый проект Гая Ричи «Джентльмены». На третьем — комедия «Холоп» Клима Шипенко.