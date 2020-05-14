Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Назван самый популярный среди россиян фильм в период самоизоляции. Об этом сообщает издание «Ридус».

Как рассказал генеральный директор сервиса «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов, в апреле рекорд по просмотрам установила картина Стивена Содерберга «Заражение», вышедшая в 2011 году и по рейтингам обогнавшая даже новые блокбастеры.

Во время самоизоляции стали востребованными и такие ленты, как «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона 3». По словам Чеканова, длительность просмотра детского контента выросла на 28 процентов.

В сервисе, как говорит его гендиректор, также увеличилось количество поисковых запросов по словам «комедия», «военные», появилось и слово «футбол». Кроме того, пользователи стали чаще смотреть театральные постановки.

1 апреля портал «Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса. В этом списке тоже оказалась картина «Заражение». На втором месте разместился новый проект Гая Ричи «Джентльмены». На третьем — комедия «Холоп» Клима Шипенко.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ
Поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ
В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО
В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп
В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил
Школам России рекомендовано отказаться от общих перемен
Школам России рекомендовано отказаться от общих перемен
На поддержку авиакомпаний в России выделили более 23 млрд рублей
На поддержку авиакомпаний в России выделили более 23 млрд рублей
Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения
Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения
Первые подробности о книге Меган Маркл и принца Гарри про королевскую семью
Первые подробности о книге Меган Маркл и принца Гарри про королевскую
Российским авиакомпаниям выделили 23,4 миллиарда рублей из-за коронавируса
Российским авиакомпаниям выделили 23,4 миллиарда рублей из-за
Билли Айлиш рассказала, какая музыка ей нравится
Билли Айлиш рассказала, какая музыка ей нравится

Топ на сегодня

В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
Куда уходят деньги: что такое финансовая яма и как без потерь из нее выбраться
Куда уходят деньги: что такое финансовая яма и как без потерь из нее
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности

Еще по теме

Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса
Назван самый популярный фильм года
Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Описаны интересы россиян в самоизоляции