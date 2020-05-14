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Названы лидирующие российские регионы по числу новых заражений коронавирусом

Названы лидирующие российские регионы по числу новых заражений коронавирусомФото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В пятерку регионов-лидеров по числу новых случаев коронавирусной инфекции вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская и Ивановская области. Их называет оперативный штаб в Telegram-канале.

В столице за сутки зарегистрировано 4712 заражений, в области — 918. В Петербурге инфицированных стало больше на 460, Нижегородской области — на 238, Ивановской — на 102.

Меньше всего жителей заразилось на Чукотке и Магаданской области — по одному человеку. В Севастополе и на Сахалине два новых пациента с коронавирусом, в Республике Алтай — три.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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