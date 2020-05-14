Новую дату начала сдачи ЕГЭ назвали в Рособрнадзоре

Вадим Карасев

В Рособрнадзоре рассказали, что сдача ЕГЭ возможно начнется с 19 июня. До этого дата начала экзаменов корректировалась уже несколько раз, сообщает РБК.

Чтобы получить аттестаты основного и полного образования, школьникам в этом году не придется сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Оценки будут выставлены по результатам обучения. В 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те, кто планируют поступать в высшие учебные заведения.

В связи с продолжением распространения коронавирусной инфекции по территории России сдача ЕГЭ будет перенесена на более поздний срок.

На сегодняшний день рассматривают дату начала экзаменов 19 июня 2020 года. Но окончательное решение по периоду сдачи ЕГЭ примут на основании развития эпидемиологической ситуации в России. Единый государственный экзамен пройдет по общему расписанию для всей страны. При сдаче экзаменов будут учтены все требования Роспотребнадзора. Самым длительным планируется проведение ЕГЭ по русскому языку. Из-за массовой сдачи, его разделят на два дня, чтобы не было скопления учеников в классах.

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