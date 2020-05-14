Новый премьер Ирака пригласил Путина посетить Багдад

Анастасия Иванова

Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в четверг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Багдад, сообщается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы премьера.

Парламент Ирака в ночь на 7 мая одобрил состав правительства, предложенный аль-Каземи. При этом было отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли, юстиции, культуры, сельского хозяйства и министра по делам миграции. Второй вице-спикер парламента Башир аль-Хаддад сообщал, что аль-Каземи представит кандидатов на вакантные должности в правительстве до конца мая, после чего парламент назначит дату заседания по вынесению им вотума доверия.

Аль-Каземи провел в среду встречу с послом РФ Максимом Максимовым.

Михаила Мишустина, в котором содержалось приглашение посетить Москву, а также "поддержка Ирака в Совете Безопасности ООН", говорится в сообщении.