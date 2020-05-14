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NYT не видит оснований для опровержения данных по смертям в России

NYT не видит оснований для опровержения данных по смертям в России

Газета The New York Times не собирается опровергать опубликованные ранее данные про занижение цифр о смертности из-за коронавируса. Как передает ТАСС, об этом заявила вице-президент по коммуникациям The New York Times Company Даниэль Роудс Хэ.

«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — написала она.

Как уже сообщало ИА Newstes, в МИД заявили, что выдумки западных СМИ о «занижении» в России данных по смертности от коронавируса нужны, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем.

Кроме того, официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что лишение аккредитации иностранных СМИ — крайняя мера, к которой Москва не прибегает.

Напомним, в Financial Times и The New York Times появились материалы, в которых утверждается, что официальная статистика в России о количестве летальных исходов от коронавируса не учитывает как минимум 70% смертей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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