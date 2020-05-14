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Обнародованы новые правила въезда туристов в Краснодарский край в условиях пандемии

Обнародованы новые правила въезда туристов в Краснодарский край в условиях пандемии

Глава Краснодарского края огласил регламент прибытия туристов в регион на фоне распространения коронавируса.

Вениамин Кондратьев заявил, что прибытие неорганизованных туристов окажется под запретом. Туристический сезон стартует 1 июня, но основанием для прибытия в Краснодарский край будет служить санаторно-курортная путевка. Более того, для всех пребывающих по ним россиян будет организован трансфер непосредственно с аэропорта или вокзала и до санатория.

Кондратьев подчеркнул, что отдыхающим не следует забывать о том, что они

Глава края пояснил, что все общественные места, включая пляжи, будут закрыты. А отдыхающие получат право находиться только в рамках территорий тех учреждений, куда приехали на лечение.

Южный Федеральный напоминает, что кубанским санаториям, обладающим медицинской лицензией, разрешили с 01.06.2020 г. начать прием туристов. При этом до 01.01.2021 года был отменен курортный сбор.

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По материалам: u-f.ru

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