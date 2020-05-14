«Он вытащил пистолет и направил на нас»: Регина Тодоренко об отношениях с агрессором

Анастасия Иванова

После неосторожного высказывания о женщинах, пострадавших от мужской агрессии, телеведущая столкнулась с травлей в социальных сетях. Чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия, Тодоренко сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь?», а также извинилась за свои слова.

Регина призвала девушек не замалчивать проблему. И те начали отправлять ей сообщения, рассказывать о личном опыте. «С некоторыми из писавших женщин я даже познакомилась, начала переписываться, дала свой номер телефона и сказала: «Если вам нужна поддержка, вы можете ко мне обращаться — я обязательно что-то сделаю, обязательно вам помогу», — говорит Тодоренко.

Телеведущая поняла, что не каждая пострадавшая от насилия женщина может что-то предпринять. Оосуждать их за то, что они терпят агрессоров, Регина не имела права. Она и сама пережила подобное.

В возрасте 20 лет у звезды был ухажер, который также отличался не самым адекватным поведением и очень ее ревновал. «Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее — только тогда, кажется, он был бы спокоен. Как-то мы гуляли, и ко мне подошел поклонник, попросил сфотографироваться. На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет — у него было с собой оружие, — направил на нас и сказал: «Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро». Я улыбнулась и сказала, будто бы все окей: «Ой, ну чего ты, перестань». И настолько было вшито в мой мозг, что «ничего страшного, это не агрессия, покричит и перестанет». Сейчас же я думаю: «Господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?» — делится Регина.

Тодоренко потеряла крупные рекламные контракты из-за некорректно сформулированных фраз. Но считает, что гораздо важнее приобретенное: теперь она получила ответы на свои вопросы, которые ее волновали много лет.

В отличие от рекламодателей, канал, на котором работает Тодоренко, не присоединился к ее травле, а также не лишил ее работы.

«То, как поступила «Пятница!», вызывает у меня огромное восхищение и чувство благодарности. Они не бросили меня одну, не оставили, не подхватили волну буллинга. Они меня защитили и поддержали во всех начинаниях, связанных с желанием исправить ситуацию. Николай Борисович Картозия позвонил мне и сказал «Ты держись. Мы с тобой. Все будет хорошо». Это были важные для меня в тот момент слова. Ни один проект не был закрыт», — рассказала Регина.





Многих поклонников Тодоренко удивило, что ее супруг начал хамить людям в социальной сети. Влад Топалов матерился и вел себя неадекватно.

«Влад — очень импульсивный человек. И он сильно переживает. Так совпало, что у Влада в тот момент ушел из жизни очень близкий друг, он это болезненно переживал. Это был очень нервный и эмоционально трудный для него период, на многие вещи он тяжело реагировал. Короче, все непросто. Но я бы не хотела за него говорить, посчитаете нужным, сами у него спросите», — отметила Тодоренко в интервью с «Медузой».

Фото: Legion-Media, Instagram