Отец Нурмагомедова находится в коме в московском госпитале - СМИ

Вадим Карасев

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Абдулманап Нурмагомедов серьезно болен, сообщают СМИ, ссылаясь на источник, близкий к спортивной семье.

Согласно последней информации, тренера лечили в Дагестане, но ему стало только хуже. В результате его госпитализировали с осложнениями в военный госпиталь в Москве. Отмечается, что родственников к Абдулманалу Нурмагомедову не пускают.

Есть сведения, что у отца Хабиба инсульт.

Ранее Южный Федеральный писал о разразившемся скандале в фигурном катании после перехода Александры Трусовой от Тутберидзе к "Академию Плющенко".