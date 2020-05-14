Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Отец Нурмагомедова находится в коме в московском госпитале - СМИ

Отец Нурмагомедова находится в коме в московском госпитале - СМИ

Отец Нурмагомедова находится в коме в московском госпитале - СМИ

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Абдулманап Нурмагомедов серьезно болен, сообщают СМИ, ссылаясь на источник, близкий к спортивной семье.

Согласно последней информации, тренера лечили в Дагестане, но ему стало только хуже. В результате его госпитализировали с осложнениями в военный госпиталь в Москве. Отмечается, что родственников к Абдулманалу Нурмагомедову не пускают.

Есть сведения, что у отца Хабиба инсульт.

Ранее Южный Федеральный писал о разразившемся скандале в фигурном катании после перехода Александры Трусовой от Тутберидзе к "Академию Плющенко".

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

"Правая сторона тела отказала": Маршал о состоянии Николая Носкова после инсульта
"Правая сторона тела отказала": Маршал о состоянии Николая Носкова
Стало известно о планах Китая отомстить США за санкции
Стало известно о планах Китая отомстить США за санкции
РЖД вновь увеличили до 90 суток срок продажи билетов на ряд поездов
РЖД вновь увеличили до 90 суток срок продажи билетов на ряд поездов
Названы лидирующие российские регионы по числу новых заражений коронавирусом
Названы лидирующие российские регионы по числу новых заражений
Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"
Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"
США начали поднимать цены на нефть
США начали поднимать цены на нефть
США обвинили хакеров из Китая в краже медицинских данных
США обвинили хакеров из Китая в краже медицинских данных
В размере пенсий Гузеевой и Сябитовой заметили существенную разницу
В размере пенсий Гузеевой и Сябитовой заметили существенную разницу
Счётная палата нашла завышение цены строительства федерального медцентра
Счётная палата нашла завышение цены строительства федерального
Россиянам раскроют пределы возможностей тела и веру в любовь
Россиянам раскроют пределы возможностей тела и веру в любовь
Академик РАН допустил вакцинацию от коронавируса по "военному пути"
Академик РАН допустил вакцинацию от коронавируса по "военному пути"
Учения НАТО Defender Europe 20 будут проведены в усеченном формате в июне
Учения НАТО Defender Europe 20 будут проведены в усеченном формате

Топ на сегодня

Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Instagram удалил аккаунт Кадырова
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Еще по теме

Тренер Макгрегора поздравил Нурмагомедова с победой над Барбозой
Отец Хабиба Нурмагомедова о завоевании пояса UFC: это победа России
Нурмагомедову обещали рекордный гонорар за бой с Макгрегором
Отец Нурмагомедова опроверг попытки сына стать гражданином Украины