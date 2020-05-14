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Первая жена Марата Башарова требует извинений от Екатерины Архаровой

Первая жена Марата Башарова требует извинений от Екатерины Архаровой
Несколько лет назад звезда фильма «72 метра» жестоко избил Екатерину Архарову. Инцидент поставил точку в их, казалось, счастливом браке. Однако недавно актер заявил, что женщина была сама виновата в сложившейся ситуации.

45-летний Марат Башаров не отрицает, что поднимал руку на возлюбленных. Однако, по его словам, Екатерина Архарова и сама часто находилась в неадекватном состоянии из-за злоупотребления алкоголем. Артистка же обвинения бывшего супруга отрицает, заявив, что может подать на него в суд за полученные когда-то травмы.

Общественность осуждает поведение ведущего «Битвы экстрасенсов». А вот первая избранница артиста Елизавета Круцко встала на его защиту. «Я бы хотела, чтобы Катя тоже извинилась за все то, что она сделала. Из-за нее у нас реально наступила ужасная ситуация. Мы пытаемся из нее выйти. Не может такого быть, чтобы все в одну секунду поверили Кате и так сразу очернили Марата», — возмущалась она в эфире программы «Пусть говорят».

Legion-Media, стоп-кадр из шоу «Пусть говорят»/ Первый канал, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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