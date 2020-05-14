Первая жена Марата Башарова требует извинений от Екатерины Архаровой

Лидия Мартынова

Несколько лет назад звезда фильма «72 метра» жестоко избил Екатерину Архарову. Инцидент поставил точку в их, казалось, счастливом браке. Однако недавно актер заявил, что женщина была сама виновата в сложившейся ситуации.

45-летний Марат Башаров не отрицает, что поднимал руку на возлюбленных. Однако, по его словам, Екатерина Архарова и сама часто находилась в неадекватном состоянии из-за злоупотребления алкоголем. Артистка же обвинения бывшего супруга отрицает, заявив, что может подать на него в суд за полученные когда-то травмы.

Общественность осуждает поведение ведущего «Битвы экстрасенсов». А вот первая избранница артиста Елизавета Круцко встала на его защиту. «Я бы хотела, чтобы Катя тоже извинилась за все то, что она сделала. Из-за нее у нас реально наступила ужасная ситуация. Мы пытаемся из нее выйти. Не может такого быть, чтобы все в одну секунду поверили Кате и так сразу очернили Марата», — возмущалась она в эфире программы «Пусть говорят».

Legion-Media, стоп-кадр из шоу «Пусть говорят»/ Первый канал, Instagram