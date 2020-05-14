Первые подробности о книге Меган Маркл и принца Гарри про королевскую семью

Алексей Вольцев

Меган Маркл и принц Гарри решили написать книгу, в подробностях рассказав о своей совместной жизни. Как оказалось, бывшая актриса требует презентовать издание раньше срока, поскольку хочет поскорее избавиться от имиджа заносчивой дивы.

Книга окажется в онлайн-доступе уже 11 августа, а в печатном виде выйдет неделей позже. Авторами стали журналисты Омид Шорби и Каролин Дюран, которые взяли у Меган Маркл и принца Гарри несколько откровенных интервью. Так, супруги рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения. Однако большая часть повествования будет посвящена причинам, по которым влюбленные отказались от королевских полномочий.

«Это честный, близкий и обезоруживающий портрет уверенной, влиятельной и дальновидной пары, которая не боится порвать с традицией, полна решимости создать новый путь вдали от центра внимания», — сообщается в аннотации.

При этом Меган крайне недовольна, что ждать выхода книги придется аж до августа. По словам инсайдеров, бывшая актриса мечтает, чтобы поклонники поскорее ознакомились с произведением и поняли, что она не является злодейкой.





«Это точно не было похоже на сказку. Книга наконец покажет миру, почему у них не было другого выбора, кроме как оставить королевскую жизнь. Меган отчаянно хочет разрушить этот образ требовательной дивы, грубо обвиненной королевскими сотрудниками и другими в стремлении к славе и власти. Она сказала, что книга поможет ей и Гарри начать все с чистого листа. Меган, кажется, думает, что читатели наконец поймут страдания, которые ей пришлось пережить, что все было совсем не сказкой. Меган сказала, что люди должны увидеть ее уязвимую сторону, которую очень подробно раскрывает книга», — рассказал источник из окружения Маркл.

Напомним, что еще в начале января Меган и Гарри официально заявили о своем желании отказаться от королевских полномочий и финансирования из казны. Тогда их решение шокировало миллионы британцев. Принцу пришлось пережить непонимание близких, он даже поссорился со старшим братом. В итоге супруги перебрались сначала в Канаду, а потом в США, где планируют жить и воспитывать сына.

О причинах, толкнувших чету на этот шаг, ходило немало слухов. Некоторые инсайдеры утверждали, что Меган просто пытается полностью контролировать мужа, мешая ему общаться с родственниками. Однако поклонники были уверены, что для Маркл в чопорной королевской семье просто не нашлось места. По информации Daily Mail, книга должна ответить на все спорные вопросы и прояснить, почему Меган и Гарри пошли поперек вековых устоев английской монархии.

Фото: Getty Images