Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Анастасия Иванова

Дмитрий Песков

"Коммерсант"

Пресс-секретарь президентав интервью газетерассказал, как заразился коронавирусом.

По словам представителя Кремля, ранее у одного из его коллег обнаружили COVID-19, поэтому с начала мая Песков сидел дома. У него стала расти температура, сопровождавшаяся ломотой в теле. Изначально пресс-секретарь главы государства и его супруга Татьяна Навка , которая тоже заразилась, планировали пересидеть этот период дома. Однако состояние стало ухудшаться и они решили обратиться в больницу.

"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя", — отметил он.

У самого Пескова, по его словам, диагностировали двухстороннюю пневмонию.