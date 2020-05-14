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Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.

По словам представителя Кремля, ранее у одного из его коллег обнаружили COVID-19, поэтому с начала мая Песков сидел дома. У него стала расти температура, сопровождавшаяся ломотой в теле. Изначально пресс-секретарь главы государства и его супруга Татьяна Навка, которая тоже заразилась, планировали пересидеть этот период дома. Однако состояние стало ухудшаться и они решили обратиться в больницу.

"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя", — отметил он.


У самого Пескова, по его словам, диагностировали двухстороннюю пневмонию.

# Политика
По материалам: ria.ru

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