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Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник

Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник

В Кремле нет планов по укрупнению целого ряда регионов России, заявил ТАСС источник в администрации президента страны в ответ на предположения некоторых экспертов, что слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) станет причиной для такой кампании.

«Предположения о начале такой кампании в целом ряде регионов — это бред… Темы укрупнения регионов в повестке дня Кремля нет», — сказал источник.

Ранее ИА Newstes сообщало, что руководители Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении интегрировать два региона в новый единый субъект федерации.

Как считает сенатор от Ненецкого автономного округа Римма Галушина, интеграция двух субъектов поможет создать территорию для реализации больших проектов в Арктике. По её словам, судьба НАО неразрывно связана с Арктикой «и географически, и ментально».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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