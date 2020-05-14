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Плющенко взвалил на Трусову всю ответственность

Плющенко взвалил на Трусову всю ответственность

Александра Трусова – «русская ракета» прозвали фигуристку болельщики, ушла от Этери Тутберидзе в «Академию Плющенко». И это новость топ в мире спорта. Она первая фигуристка с прыжками в 4 оборота. Эта 15-летняя девочка уже вошла в историю спорта, но вступив на взрослую территорию, побед у нее больше не было. Разве что на промежуточных этапах гран-при.

Идут споры, почему Александра ушла от наставницы. Да еще к Плющенко, у которого непростые отношения с «Тутберидзетим». Саша действительно уникальная фигуристка, которая при чистом прокате программы не подпустит и близко к себе любую самую артистичную фигуристку. Так силен ее технический контент. Вопрос второй, что свою сильную сторону Трусова весь сезон проваливала, плетясь за более успешными подругами по команде.

Когда мы говорим о том, что Плющенко взвалил непосильную ношу на Трусову, имеем ввиду его последнее заявление. А в последнем заявлении олимпийский чемпион заявил, что ведет переговоры с самыми классными (читай дорогими) специалистами, которые, с его слов, сделают «сенсацию».


В мечтах и планах Евгения фигуристка будет «суперспортсменом». Именно это может являться угнетающим фактором для юной Саши Трусовой. На тебя тратят огромные деньги. Удовлетворяют с помощью тебя свои собственные амбиции. Но надо помнить, что этой девочке всего 15 лет. Она талантлива, безусловно. Но каков предел прочности этого таланта? Это вопрос.

# Спорт / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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