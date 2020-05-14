Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"

Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"
Пользователь с ником @kkolesaire, перечитавшая первую книгу из серии романов "Сумерки", опубликовала в соцсети TikTok видео, на котором показывает, каким словом-паразитом злоупотребляет автор Стефани Майер. @kkolesaire

hE ChUcKLeD 😂😫😭 ##foryoupage ##foryou ##twilight ##viral ##keepingbusy ##quarantine ##edwardcullen ##boredathome ##fyp ##funny ##teamedward

♬ original sound - kkolesaire

В тексте часто встречается глагол "chuckled" (посмеиваться, усмехаться, хихикать). Оно, как правило, употребляется при описании загадочного красавчика-вампира Эдварда Каллена. Иногда это слово писательница сочетает с наречиями "darkly" (мрачно), "blackly" (сердито) или "humourlessly" (сухо). Постоянно повторяющаяся фраза "He chuckled", действительно, режет слух.


перепостила в Твиттере контент-менеджер Алексия Лафата (@alexialafata), на чьей странице он стал вирусным. За сутки шуточное видео набрало более двух миллионов просмотров и почти 200 тысяч лайков (у @kkolesaire чуть больше 500 тысяч просмотров).

"Если вы заметили это слово-паразит, то развидеть его практически невозможно", — считает @alrxiafata.

Многих пользователей рассмешило видео, записанное наблюдательной тиктокершей. Но были и те, для кого оно стало уроком.


"Я живу в постоянном страхе, что мои работы когда-нибудь зачитают подобным образом. У меня тоже есть слова и обороты-паразиты, из которых, вероятно, можно было бы составить целые абзацы", — прокомментировал журналист Кристофер Бонанос.

"Боже мой! Мне вот совсем невесело. За этим действительно надо постоянно следить", — написала @Andrea_Dunlop.

Роман "Сумерки" о любви вампира и обычной девушки Беллы Свон вышел в 2005 году. В США он разошелся огромным тиражом в 100 тысяч экземпляров, после чего газета The New York Times включила его в список бестселлеров. Позже состоялся релиз еще трех частей: "Новолуния", "Затмения" и "Рассвета".

Недавно Стефани Майер объявила, что 4 августа выпустит новую книгу "Midnight sun" ("Солнце полуночи"). В ней повествование идет от лица вампира Эдварда Каллена, а не Беллы, как в предыдущих романах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Правая сторона тела отказала": Маршал о состоянии Николая Носкова после инсульта
"Правая сторона тела отказала": Маршал о состоянии Николая Носкова
Стало известно о планах Китая отомстить США за санкции
Стало известно о планах Китая отомстить США за санкции
РЖД вновь увеличили до 90 суток срок продажи билетов на ряд поездов
РЖД вновь увеличили до 90 суток срок продажи билетов на ряд поездов
Названы лидирующие российские регионы по числу новых заражений коронавирусом
Названы лидирующие российские регионы по числу новых заражений
Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"
Пользователи обнаружили слово-паразит в романе "Сумерки"
США начали поднимать цены на нефть
США начали поднимать цены на нефть
США обвинили хакеров из Китая в краже медицинских данных
США обвинили хакеров из Китая в краже медицинских данных
В размере пенсий Гузеевой и Сябитовой заметили существенную разницу
В размере пенсий Гузеевой и Сябитовой заметили существенную разницу
Счётная палата нашла завышение цены строительства федерального медцентра
Счётная палата нашла завышение цены строительства федерального
Россиянам раскроют пределы возможностей тела и веру в любовь
Россиянам раскроют пределы возможностей тела и веру в любовь
Академик РАН допустил вакцинацию от коронавируса по "военному пути"
Академик РАН допустил вакцинацию от коронавируса по "военному пути"
Учения НАТО Defender Europe 20 будут проведены в усеченном формате в июне
Учения НАТО Defender Europe 20 будут проведены в усеченном формате

Топ на сегодня

Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Instagram удалил аккаунт Кадырова
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Еще по теме

Визажист из США раскрыла секрет идеального селфи
Автор "Сумерек" объявила дату выхода новой книги об Эдварде и Белле
На аукцион выставлено более 900 предметов со съемок «Сумеречной саги»
«Сумерки» могут вернуться на большие экраны