Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов

Анастасия Иванова

Власти Исландии намерены открыть страну для путешественников-иностранцев не позднее 15 июня.

По сведениям Forbes в Исландии полтора десятка заболевших коронавирусом. Однако за минувшую неделю не было выявлено новых случаев заражения, несмотря на рост количества тестируемых.

Исландский премьер-министр Катрин Якобсдоуттир уточнила, что страну откроют для иностранных туристов не позднее 15 июня.

Лондона и Стокгольма.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Турции спрогнозировали скорое возвращение россиян.