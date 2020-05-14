Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов

Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов

Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Власти Исландии намерены открыть страну для путешественников-иностранцев не позднее 15 июня.

По сведениям Forbes в Исландии полтора десятка заболевших коронавирусом. Однако за минувшую неделю не было выявлено новых случаев заражения, несмотря на рост количества тестируемых.

Исландский премьер-министр Катрин Якобсдоуттир уточнила, что страну откроют для иностранных туристов не позднее 15 июня.


Лондона и Стокгольма.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Турции спрогнозировали скорое возвращение россиян.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза
ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Начало ретроградного Юпитера 14 мая 2020 года. О чем предупреждают астрологи?
Начало ретроградного Юпитера 14 мая 2020 года. О чем предупреждают
В избиркоме назвали процент голосов, необходимый для объединения регионов
В избиркоме назвали процент голосов, необходимый для объединения
Герой «Кто хочет стать миллионером?» дал правильный ответ и не стал миллионером
Герой «Кто хочет стать миллионером?» дал правильный ответ и не стал
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного
В Латвии и Эстонии поведут туристов по маршрутам «лесных братьев»
В Латвии и Эстонии поведут туристов по маршрутам «лесных братьев»
Сын лауреатки "Оскара" Мелиссы Этеридж умер от передозировки наркотиков
Сын лауреатки "Оскара" Мелиссы Этеридж умер от передозировки
Геофизики обнаружили вращение внутреннего ядра Земли
Геофизики обнаружили вращение внутреннего ядра Земли
"Ъ": мошенники воспользовались спросом на пособия для детей
"Ъ": мошенники воспользовались спросом на пособия для детей
Блогер Гоблин поддержал BadComedian и назвал помоями фильм «На Париж»
Блогер Гоблин поддержал BadComedian и назвал помоями фильм «На Париж»
Борис Токарев объяснил, почему у них с женой долго не было детей
Борис Токарев объяснил, почему у них с женой долго не было детей

Топ на сегодня

Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через

Еще по теме

СМИ: в парламенте Исландии провалились переговоры по формированию коалиции - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Заниматься футболом в Исландии гораздо легче, чем в России - Хадльгримссон
Турция зафиксировала рекордное падение турпотока из-за границы
Лишь бы в этом году. В Турции спрогнозировали скорое возвращение россиян