Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Сегодня, 13:56 Анастасия Иванова
Власти Исландии намерены открыть страну для путешественников-иностранцев не позднее 15 июня.
По сведениям Forbes в Исландии полтора десятка заболевших коронавирусом. Однако за минувшую неделю не было выявлено новых случаев заражения, несмотря на рост количества тестируемых.
Исландский премьер-министр Катрин Якобсдоуттир уточнила, что страну откроют для иностранных туристов не позднее 15 июня.
Лондона и Стокгольма.
Ранее радио Sputnik сообщало, что в Турции спрогнозировали скорое возвращение россиян.
По материалам: ria.ru