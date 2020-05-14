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Поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ

Поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ, которые намереваются поступать в вузы, должны будут сдавать два предмета в рамках Единого государственного экзамена. Выбирать тематику им предстоит самостоятельно.

В эфире канала "Россия 24" Глушко отметил, что предметы должны будут соответствовать требованиям университета и факультета будущего студента.

"Те выпускники 11-х классов, которые планируют продолжать своё обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает".

13 мая в России скорректировали сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, а ОГЭ по русскому языку и математике отменили. Это связано с текущей эпидемиологической ситуацией.

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По материалам: uposters.ru

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