"Правая сторона тела отказала": Маршал о состоянии Николая Носкова после инсульта

Вадим Карасев

Александр Маршал откровенно рассказал о болезни 64-летнего Николая Носкова, с которых он знаком со времен участия в популярной группе "Парк Горького".

Александр Маршал заявил, что продолжает поддерживать связь с Николаем Носковым, перенесшим некоторое время назад инсульт.



"Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала", - заявил Маршал "Экспресс-газете".

По словам Александра Маршала, он бывает дома у Николая Носкова, который пытается вернуться в обычную жизнь, несмотря на болезнь.

"Он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом", рассказал Александр Маршал.

Певец поделился воспоминаниями о том, как Николай Носков решил уйти из знаменитой группы "Парк Горького".

"Пластинка у нас тогда вышла удачная, но наш менеджер умер, и начались проблемы. Мы же уже жили в хороших домах, большие деньги получали. Плюс Николай Носков, который был главным солистом в группе, через какое-то время совсем затосковал по родине и, когда дочка у него родилась, плюнул на все и уехал. Тогда ребята решили, что я тоже пою, бэк-вокалом у Коли же был, и в результате я стал солистом группы. Но потом наш представитель разругался со звукозаписывающей компанией. От нас ничего не зависело, и пошел спад", - отметил Маршал.

Несчастье случилось в марте 2017 года, когда Николай Носков находился один на даче. Исполнитель почувствовал себя плохо, в результате чего его отвезли в элитный госпиталь Лапино.

"Оказался - тромб. Ну а потом произошел инсульт. В реанимации он пролежал трое суток, но быстро пришел в сознание, хотя не мог говорить. На третий день он уже сидел, хотя у него произошла по правой стороне тела частичная парализация - рука и нога. Как-то очень быстро его подняли на ноги", - рассказывала супруга артиста в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

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