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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о борьбе с коронавирусом: "Вирус этот абсолютно кровожадный"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о борьбе с коронавирусом: "Вирус этот абсолютно кровожадный"

На днях пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, 52-летний Дмитрий Песков, и его 45-летняя супруга Татьяна Навка были госпитализированы с коронавирусом. Сейчас пара проходит лечение и находится под тщательным наблюдением врачей.

Дмитрий Песков побеседовал со специальным корреспондентом издания "Коммерсантъ" Андреем Колесниковым и рассказал, как они с женой узнали о своем диагнозе, а также о том, как проходит его лечение. Песков уточнил, что он по долгу службы практически ежедневно проходил тестирование на COVID-19, и анализ все время оставался отрицательным.

После первого мая Песков перешел на удаленную работу из дома, после того как у одного из его коллег был диагностирован коронавирус. При этом на самоизоляции Песков продолжал проходить регулярное тестирование, пока в один момент анализ не оказался положительным. Через некоторое время у Пескова появились симптомы болезни, а следом самочувствие ухудшилось и у его супруги Татьяны Навки.


Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Я продолжал тестироваться. И вот тест показал положительный результат. Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37... Ну такая она, неприятная температура... И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем... Ну 37,8 ночью... Когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ... В общем, поймали вовремя,

— рассказал Песков.

Дмитрий рассказал, что у него было диагностировано двустороннее воспаление легких на ранней стадии. Пресс-секретарь Путина добавил, что коронавирус — очень коварная болезнь, и напомнил, как важно вовремя обратиться к врачам за помощью:

В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как.


Дмитрий Песков и Татьяна Навка с дочерью Надей

Дмитрий Песков признался, что вся его семья строго соблюдала режим самоизоляции, а он на работе использовал всевозможные средства индивидуальной защиты, но это не помогло:

Семья сидела полтора месяца дома, и сидела очень аккуратно, со всеми мерами предосторожности... Я ездил на работу, но тоже предохраняясь. Но вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно.

Дмитрий Песков подтвердил, что уже больше месяца лично не контактировал с президентом Владимиром Путиным и дистанционно вел с ним все рабочие дела. Пресс-секретарь не стал раскрывать подробного плана своего лечения, но уточнил, что "врачи знают, что делать". Работник Кремля также рассказал, что эпидемиологи и вирусологи сейчас активно разрабатывают вакцину от опасного вируса, тестируя ее на себе.


Дмитрий Песков и Владимир Путин

Напомним, что до того, как стало известно о диагнозе Дмитрия Пескова, коронавирус также был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра культуры Ольги Любимовой. По словам Пескова, Мишустин уверенно идет на поправку и уже занимается рабочими делами.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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