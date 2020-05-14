Президент Латвии усомнился в патриотизме отмечающих 9 Мая латышей

Вадим Карасев

Патриоты Латвии не отмечают День Победы 9 мая по советской традиции, считает президент страны Эгилс Левитс.

"Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день", — заявил Левитс на пресс-конференции.

По его словам, желающие почтить память павших во Второй мировой войне могут сделать это 8 мая. Для Латвии же изгнание немецких войск не может считаться освобождением, уверен президент.

"В Латвии в отличие от Западной Европы одна оккупационная власть сменила другую", — резюмировал Левитс.

Как писал Ruposters, ранее министр юстиции Латвии заявил, что республика в советские годы была "донором денег" для союзного центра.

