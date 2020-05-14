Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Если в России пойдут «традиционным путём» продвижения вакцины против коронавируса, то прививать граждан от инфекции начнут в 2021 году. Об этом «Парламентской газете» заявил академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.

13 мая глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к концу июля в России могут быть созданы первые вакцинные препараты против нового коронавируса.

Сергей Колесников пояснил, что сам факт разработки вакцины не означает, что прививать людей начнут на следующий же день. По его словам, вакцина проходит продолжительные испытания.

«Сначала вакцины тестируют на животных, на них проверяют, есть ли выработка иммунитета на эти вакцины, — объяснил учёный. — Если несколько вариантов вакцин оказываются эффективными и ведут к выработке антител, тогда их начинают испытывать на добровольцах, здоровых людях. На этом этапе медики также смотрят, есть ли от препарата осложнения или нет. Затем препаратом снова иммунизируются животные и них воздействуют коронавирусом. Если животные выживают, то мы выясняем, что защитная вакцина работает».

Кроме того, академик отметил, что пока неизвестно, по какому пути в нашей стране будут утверждать вакцину. Он рассказал, что есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации.

«Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения, — сказал Колесников. — В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни».

По мнению учёного, если будет выбран такой путь, то вакцинацию могут начать осенью или в преддверии зимы этого года.

Но есть второй путь — традиционный.

«Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина, — пояснил Колесников. — Поскольку её разрабатывают в нескольких странах, конкурентных вакцин будет около сотни. Дальше начнётся запуск в производство, что тоже небыстрый процесс. Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное для нашей страны количество вакцин. Это примерно 8-10 миллионов доз ежегодно. Но если говорить о правильном подходе, то нужно 70 миллионов доз получить, чтобы выработать достаточный иммунитет у популяции».

В этом случае, отметил учёный, приступить к вакцинации смогут в конце этого-начале 2021 года.