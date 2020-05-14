Путин раскритиковал работу портала Госуслуг: не справился с объемом заявок

Алексей Вольцев

Портал «Госуслуги» не справился с объёмом обращений, которые начали поступать от россиян на выплату материальной поддержки на детей. Об этом, как сообщает Кремль, на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок, заявил президент Владимир Путин.

«Я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребёнка в семье до 15 лет включительно. Портал не справился с объёмом обращений», — сказал Путин.

Он отметил, что министерство связи уже наладило работу, но попросил участников совещания «обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода».

При этом Путин напомнил и о ситуации с выплатами медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, и которым не всем вовремя дали дополнительные деньги. Они начали поступать им только после совещания у президента, где была обозначена проблема.

ИА Newstes напоминает, что обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ.