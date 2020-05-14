Путин рассказал о задачах будущего плана развития экономики

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал о задачах будущего плана долгосрочного развития экономики страны, который находится на этапе разработки. Об этом он говорил на совещании о развитии генетических технологий, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

По его словам, меры, которые будут предприняты, должны восстановить деловую активность в стране, обеспечить новое качество роста экономики, в том числе за счет структурных изменений.

Экономика России сильно пострадала в 2020 году в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Банк России допустил снижение ВВП страны по итогам года на 6 процентов.

Власти страны начали широкую антикризисную программу. К середине апреля были приняты меры поддержки граждан и экономики на 2,1 триллиона рублей. 11 мая Путин объявил о дополнительных мерах, которые оцениваются примерно в 800 миллиардов рублей.