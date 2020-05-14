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Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах

Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрахФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Все заразившиеся коронавирусом члены правительства «восстанавливаются и практически приступают к работе», рассказал президент России Владимир Путин. Его цитирует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава государства, новой коронавирусной инфекцией переболел министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Коронавирус также был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее сообщалось о заражении министров строительства и культуры Владимира Якушева и Ольги Любимовой. В четверг, 14 мая, глава Минкульта сообщила о выписке из больницы и возвращении к работе.

12 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что заразился новым коронавирусом. Он и его супруга, фигуристка Татьяна Навка были госпитализированы. Медики диагностировали у Пескова двустороннюю пневмонию.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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