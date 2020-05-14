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Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

Путину рассказали об опухоли ЗаворотнюкАнастасия ЗаворотнюкФото: Анна Сергеева / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину рассказали о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в четверг, 14 мая.

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.

Отмечается, что врачи нашли вирусы, способные разрушить эту опухоль. «Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять наши технологии», — подчеркнул Макаров.

В апреле сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, которую ведут близкие и друзья артистки.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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