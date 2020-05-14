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Рябошапка: преследование Порошенко напоминают времена Януковича

Рябошапка: преследование Порошенко напоминают времена Януковича
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что так называемые "дела Порошенко" обсуждались с президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, производства, возбужденные Государственным бюро расследований против пятого президента, Зеленский обсуждал и с Ириной Венедиктовой, на то время начальником ГБР, а теперь - генеральным прокурором. Рябошапка отмечает, что преследование Порошенко напоминают ему времена Януковича, который тоже преследовал политических оппонентов.
"Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, по крайней мере в двух кейсах, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не являются перспективными", - сказал Рябошапка.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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