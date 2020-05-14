Роберт Дауни – младший рассказал о своем новом проекте

Анастасия Иванова

© VALERIE MACON / AFP

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Американский актер Роберт Дауни – младший заявил, что его следующим проектом станет сериал "Сладкоежка" (Sweet Tooth) на Netflix, сообщает NME.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) May 12, 2020

В его основу положены комиксы Джеффа Лемира с одноименным названием. Дауни – младший уточнил также, что он и его жена Сьюзан будут продюсировать этот проект.

"Самые сладкие вещи стоят, ожидания. Мы со Сьюзан продюсируем оригинальный сериал "Сладкоежка" на Netflix. Мне не терпится сообщить всем эту новость", - написал актер в своем твиттере.

В шоу пойдет речь о мальчике-гибриде Гэсе с оленьими рогами на голове. Он покидает свой дом в лесу и открывает новый мир. На время он становится частью "семьи" других детей-гибридов, чтобы понять, в чем смысл его существования.

Сам Роберт не будет играть в этом сериале из восьми эпизодов (каждый продолжительностью в один час). Авторы сценария Бет Шварц и Джим Микл, который также займет режиссерское кресло.